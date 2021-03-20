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تحقيق للجزيرة يكشف تفاصيل عمليات الإنشاء في سد النهضة الإثيوبي

كشف تحقيق لوحدة البحوث المتقدمة والاستقصاء بقناة الجزيرة تفاصيل عمليات الإنشاء في سد النهضة الإثيوبي. وكشف التحقيق أن عملية حجز المياه خلف السد اللازمة لتعبئته مرة ثانية، تجري على قدم وساق.