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العراق.. ثقافة موسيقى الشارع

في مدينة السليمانية بإقليم كردستان اختار بعض العازفين الشارع ليكون منصة من أجل عزف مقطوعاتهم الموسيقية، وإمتاع المارة بموسيقى مختلفة وإطلاق طاقاتهم ومواهبهم الفنية وتقاسمها مع الآخرين.