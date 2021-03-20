02:08

العراق.. ارتفاع نسبة البطالة والفقر

بغداد المدينة المتسامية على جراحها، من يصدق أن بلد الذهب الأسود يخنقه الفقر؟! آخر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بلغت نسبة انتشار الفقر بين العراقيين أكثر من 31%، والبطالة تتجاوز 40%.