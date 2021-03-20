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الصومال.. تزايد في مراكز الترفيه لمحو آثار الحرب وتجميل العاصمة

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو افتتاح العديد من حدائق الأطفال وأماكن الترفيه، بعد استقرارها أمنيا إلى حد ما، ويقول القائمون على تلك الأماكن إن الهدف منها هو محو آثار الحرب وتجميل صورة العاصمة.