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افتتاح قصر ولاية العهد العثماني بإسطنبول وتحويله لمتحف

افتتح قصر ولاية العهد العثماني في إسطنبول، بعد 4 سنوات من ترميمه، ليكون متحفا تعرض فيه 553 لوحة فنية، عدد كبير منها يعرض لأول مرة منذ سقوط الدولة العثمانية.
20/3/2021
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