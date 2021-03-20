02:25

افتتاح قصر ولاية العهد العثماني بإسطنبول وتحويله لمتحف

افتتح قصر ولاية العهد العثماني في إسطنبول، بعد 4 سنوات من ترميمه، ليكون متحفا تعرض فيه 553 لوحة فنية، عدد كبير منها يعرض لأول مرة منذ سقوط الدولة العثمانية.