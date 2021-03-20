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اختتام المحادثات الأميركية الصينية دون صدور أي إعلان

اختتمت في ولاية ألاسكا الأميركية أول اجتماعات مباشرة بين الصين وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي الوقت الذي وصف فيه مسؤولون صينيون الحوار بالصريح، شدد الجانب الأميركي على وجود تقاطع برؤى البلدين.