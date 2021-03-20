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01:56
إف بي آي: الجرائم السيبرانية ارتفعت خلال 2020 بسبب جائحة كورونا
كشف تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” (FBI) عن ارتفاع عدد الجرائم السيبرانية خلال عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، وجاء في التقرير أن عدد الشكاوى قد تضاعف.
19/3/2021
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