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مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات

يوما بعد يوم، تطول قائمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث أُعلن حديثا عن شمول القائمة 7 مسؤولين روس كبار،