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27:43
ما وراء الخبر- إيران في مرمي سهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هل تواصل التحدي؟
ناقشت حلقة (2021/3/1) من برنامج “ما وراء الخبر” مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد قلقها مما سمته قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.
1/3/2021
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