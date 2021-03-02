26:38

ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟

تساءلت حلقة (2021/3/2) من برنامج “ما وراء الخبر” عن السبب الذي يدفع إسرائيل الآن إلى السعي لتشكيل تحالف مع دول عربية في مواجهة إيران، وعن فرص نجاح هذا التحالف.