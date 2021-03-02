search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:22
لبنان.. انتهاء المهلة للمصارف التجارية لزيادة رؤوس أموالها
هوى سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، كما انتهت المهلة التي حددها مصرف لبنان المركزي للمصارف التجارية لزيادة رؤوس أموالها.
2/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية
play
02:45
مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات
play
02:48
السودان ومصر يؤكدان أهمية تشكيل رباعية دولية للتوسط بشأن سد النهضة
play
02:57
ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟
play
26:38
مقاطع حول هذه القصة
التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية
play
02:45
مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات
play
02:48
السودان ومصر يؤكدان أهمية تشكيل رباعية دولية للتوسط بشأن سد النهضة
play
02:57
ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟
play
26:38
المزيد من التقارير الإخبارية
التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية
مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات
السودان ومصر يؤكدان أهمية تشكيل رباعية دولية للتوسط بشأن سد النهضة
ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟
الأكثر قراءة
بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط
إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية
تشمل التسليح وتأمين الحدود.. مصر والسودان يوقعان اتفاقية عسكرية والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة
مشهد جديد من الحرب الباردة.. سباق أميركي روسي محموم على سواحل السودان