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لبنان.. انتهاء المهلة للمصارف التجارية لزيادة رؤوس أموالها

هوى سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، كما انتهت المهلة التي حددها مصرف لبنان المركزي للمصارف التجارية لزيادة رؤوس أموالها.