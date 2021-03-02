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طقوس وقواعد العيش في أبرد منطقة مأهولة في العالم

تتميز بلدة أوْي مْياكون في جمهورية ياقوتيا الروسية بموقع جغرافي، يجعل منها منطقة شديدة البرودة، وشكلت البرودة نمط حياة للسكان، وللشتاء فيها طقوس وقواعد، فرضها العيش في مناخ قاري جاف وشديد البرودة.