search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:57
السودان ومصر يؤكدان أهمية تشكيل رباعية دولية للتوسط بشأن سد النهضة
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي تمسك بلديهما باقتراح السودان تشكيل رباعية دولية يقودها الاتحاد الأفريقي للتوسط في مفاوضات سد النهضة.
2/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية
play
02:45
مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات
play
02:48
ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟
play
26:38
أطماع إسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
play
02:30
مقاطع حول هذه القصة
التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية
play
02:45
مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات
play
02:48
ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟
play
26:38
أطماع إسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
play
02:30
المزيد من التقارير الإخبارية
التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية
مزيد من العقوبات الأميركية والأوروبية وموسكو تؤكد استعدادها لكل الاحتمالات
ما وراء الخبر- إسرائيل تسعى لتحالف عربي في مواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحها؟
أطماع إسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
الأكثر قراءة
بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط
إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية
تشمل التسليح وتأمين الحدود.. مصر والسودان يوقعان اتفاقية عسكرية والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة
مشهد جديد من الحرب الباردة.. سباق أميركي روسي محموم على سواحل السودان