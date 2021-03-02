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الحكومة التشادية بصدد القضاء على تمرد مسلح يقوده يحيى ديلو

قالت الحكومة التشادية إنها بصدد القضاء على تمرد مسلح وسط العاصمة إنجمّينا، ينفذه المعارض يحيى ديلو. وقال ديلو إن قوات الحرس الرئاسي تريد اغتياله وإنها اقتحمت منزله وقتلت 5 من أفراد أسرته.