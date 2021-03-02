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02:45

التداعيات الإنسانية في إقليم تيغراي بإثيوبيا ووتيرة الاستجابة من المنظمات المعنية

خلفت الحرب في إقليم تيغراي (شمالي إثيوبيا) تداعيات إنسانية بالغة السوء، حيث أصابت المجاعة مئات الآلاف، ونزح أكثر من مليون شخص. وذكرت منظمات دولية ومحلية أن 3 ملايين شخص في الإقليم يحتاجون إلى مساعدات.
2/3/2021
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