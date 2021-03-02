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إيران تطالب واشنطن بإثبات حسن النية وتحذر من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتها

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه لا يمكن لإدارة بايدن أن تواصل سياسة ترامب وتنتظر نتائج مختلفة، وحذر من أي إجراء غربي يخالف توقعاتها.