02:30

أطماع إسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

ناشد سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية التحرك لمنع طرد عشرات العائلات من منازلها في الحي، بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بذلك، بدعوى أن الأرض ملك جهات يهودية.