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موريتانيا.. جلسات شعرية تجمع بين متذوقي الشعر ومحبي اللغة العربية

يشكل الشعر والأدب العربي أحد أبرز اهتمامات الموريتانيين، وركيزة من ركائز الفن الشعبي والتراث. وتنتشر في بعض أنحاء العاصمة نواكشوط ظاهرة الجلسات الشعرية التي تجمع بين متذوقي الشعر ومحبي اللغة العربية.