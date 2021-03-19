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01:46

مؤسسة موانئ الحديدة التابعة للحوثيين: 17 سفينة نفطية محتجزة أمام ميناء جازان السعودي

قالت مؤسسة موانئ الحديدة التابعة للحوثيين إن 3 سفن محملة بالمواد الغذائية دخلت إلى الميناء مؤخرا، فضلا عن وجود 5 أخرى في الغاطس ستدخل لاحقا.
18/3/2021
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