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لقاء موسكو يدعو طرفي الأزمة في أفغانستان لتقديم تنازلات

لم يخرج اللقاء الذي عقد في موسكو برعاية أميركية وصينية إضافة لروسيا بشأن أزمة أفغانستان عن مخرجات المفاوضات في الدوحة، حيث دعا البيان طرفي الصراع الأفغانيين للقبول بتقديم تنازلات،