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لبنان.. أزمة القوى العاملة وارتفاع نسبة البطالة

تتواصل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، حيث تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة. وقد تسببت الأزمة في إغلاق مئات الشركات، وارتفاع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.