search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:20
لبنان.. أزمة القوى العاملة وارتفاع نسبة البطالة
تتواصل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، حيث تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة. وقد تسببت الأزمة في إغلاق مئات الشركات، وارتفاع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
19/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
العراق.. ثقافة موسيقى الشارع
play
02:57
رغم تواصل محاكمته في ملفات الفساد.. نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات برلمانية
play
02:37
من مخلفات الخشب والمناجر.. تحف فنية سياحية
play
02:16
إف بي آي: الجرائم السيبرانية ارتفعت خلال 2020 بسبب جائحة كورونا
play
01:56
مقاطع حول هذه القصة
العراق.. ثقافة موسيقى الشارع
play
02:57
رغم تواصل محاكمته في ملفات الفساد.. نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات برلمانية
play
02:37
من مخلفات الخشب والمناجر.. تحف فنية سياحية
play
02:16
إف بي آي: الجرائم السيبرانية ارتفعت خلال 2020 بسبب جائحة كورونا
play
01:56
المزيد من التقارير الإخبارية
العراق.. ثقافة موسيقى الشارع
رغم تواصل محاكمته في ملفات الفساد.. نتنياهو يقود إسرائيل لانتخابات برلمانية
من مخلفات الخشب والمناجر.. تحف فنية سياحية
إف بي آي: الجرائم السيبرانية ارتفعت خلال 2020 بسبب جائحة كورونا
الأكثر قراءة
حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا
أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى
شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني
أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي