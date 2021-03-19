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سوريا.. صعوبة الأوضاع الاقتصادية

يعيش السوريون ظروفا اقتصادية صعبة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر بينهم 86 ضعفا حسب أرقام الأمم المتحدة، في حين يصر الرئيس بشار الأسد وحكومته على أن واقع السوريين الاقتصادي اليوم أفضل من قبل الحرب.