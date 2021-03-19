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رسام فلسطيني يؤكد بلوحاته استحالة اندثار شعب وثقافته

هيثم شملوني رسام فلسطيني ولد في سوريا، ويؤكد بلوحاته استحالة اندثار شعب وثقافته. ويقول شملوني إن سنوات المعاناة دفعته للرسم عندما أدخل سجن صيدنايا في سوريا وعمره 17 عاما بسبب مواقفه السياسية.