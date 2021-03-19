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تونس.. كعك الورقة حلوى أندلسية باللوز

كعك الورقة نوع من الحلويات رافق مسلمي الأندلس إبان تهجيرهم، وحط رحاله معهم في تونس قبل 4 قرون. ويعد سمة لمدينة زغوان دون غيرها من مدن تونس، وله فوائد صحية وغذائية، كما يقول البعض.