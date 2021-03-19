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تصعيد المعارك في مأرب وتدهور الوضع الإنساني في اليمن

وضع ينذر بالأسوأ، ويتفاقم القلق الدولي من التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن، في ظل استمرار المعارك في جبهات عدة بمحافظات مأرب وتعز وحجة، ويخشى من المزيد من الانهيار الذي يدفع ثمنه المدنيون.