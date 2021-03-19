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بريطانيا.. سائقو أوبر يصنفون عمالا بدل متعاقدين مستقلين

أعلنت شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة منح سائقيها في بريطانيا صفة عمال بدلاً من متعاقدين. يأتي هذا بعدما رفضت المحكمة العليا استئنافا قدمته الشركة ضد أحكام قضائية سابقة صادرة لصالح السائقين.