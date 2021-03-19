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بحسب دراسة أميركية حديثة.. أخطار كورونا تمتد للصحة النفسية أيضا

أظهرت دراسة حديثة لجامعة كولومبيا الأميركية أن أضرار جائحة كورونا تتجاوز آثارها الصحية على الأفراد، وأنها تسببت بزيادة الأمراض النفسية من القلق والاكتئاب وصولا للانتحار،