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النقش على الحجر.. حرفة الأجيال وفن الحضارات في المغرب

يعد النقش على الحجر من الفنون الراقية والأصيلة التي توارثها المغرب منذ أجيال، وحافظ عليها المغاربة منذ القدم. وهو حرفة زُينت بها أسوار المدن العتيقة والقلاع والحصون.