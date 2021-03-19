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اللبنانيون ينتظرون إجراءات إصلاحية سريعة تخرج بلادهم من أزماتها

لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد اشتداد السجال السياسي بينهما، حُدد خلاله موعد لاجتماع ثان يهدف إلى استطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل الحكومة.