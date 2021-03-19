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الفقر يدفع الأطفال في العراق إلى سوق العمل

تفاقمت ظاهرة عمالة الأطفال في العراق بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، ويعزو مختصون ذلك إلى ارتفاع معدل الفقر وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.