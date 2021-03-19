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الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو والرياض تدين الهجوم

قالت جماعة الحوثي إنها قصفت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في هجوم بـ6 طائرات مسيرة مسلحة. من جانبها، نددت وزارة الطاقة السعودية بالهجوم، وقالت إنه تسبب في حريق بمصفاة الرياض تمت السيطرة عليه.