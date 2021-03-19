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الأردن.. بسطة صغيرة تصبح "أزبكية عمان" للكتب المستعملة

أنشئت في أحد أزقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان بسطة كتب مستعملة كانت تفرد محتوياتها على الرصيف، ومع الوقت تحولت هذه البسطة إلى مكتبة، اتخذت من اسم شارع في القاهرة اسمًا لها، وأصبحت أزبكية عمان.