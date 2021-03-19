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إطلاق أول قمر صناعي تونسي المنشأ

أعلنت تونس إطلاق أول قمر صناعي بالتزامن مع الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد، وقد شكل القمر التونسي تحديا مهما بدخول تونس عالم الصناعات الفضائية لأول مرة بكفاءات محلية وتكلفة منخفضة لم تتجاوز 350 ألف دولار