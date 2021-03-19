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ألمانيا.. خسارة لحزب ميركل في الانتخابات المحلية بسبب فضيحة فساد

تعيش ألمانيا على وقع فضيحة فساد يشهدها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وهو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هذه الفضيحة التي تعرف باسم “فضيحة الكمامات”، وقد دفعت إلى استقالة عدد من نوابه.