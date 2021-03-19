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أزمة التجمعات العشوائية في البرازيل

يقطن ملايين البرازيليين في الأحياء العشوائية المنتشرة في عدة مدن، أبرزها ساو باولو، ويواجه هؤلاء واقعا صعبا في ظل ظروف صحية ومعيشية معقدة، خاصة مع تسجيل أعداد وفيات وإصابات يومية قياسية بفيروس كورونا.