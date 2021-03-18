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03:15
واشنطن وموسكو.. عداء غير مسبوق
لم تشهد العلاقة بين واشنطن وموسكو من قبل مستوى من المجاهرة بالعداء كما يحدث بالمرحلة الحالية، حتى أن الأمر وصل برئيسي البلدين لتبادل تهم القتل، والتوعد باتخاذ إجراءات مش
18/3/2021
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