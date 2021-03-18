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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/17)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/17) تفاعل رواد المنصات السورية مع حادثة سقوط طفل في بئر بعمق 22 مترا، كما رصدت التفاعل مع قضية طفل الزرقاء بعد صدور حكم قضائي بإعدام المعتدين عليه.
17/3/2021
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