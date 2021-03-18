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مهندس أردني ينجح في تأسيس أول مزرعة للزراعة الأحيومائية

نجح المهندس الأردني سعد ضراغمة في تأسيس أول مزرعة للزراعة الأحيومائية، التي تعتمد آلية الاستفادة من فضلات الأسماك في زراعة مختلف أنواع النباتات والفاكهة.