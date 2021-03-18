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مزارعو الكرز والتفاح بالجزائر يعملون على تعزيز صادرات منتجاتهم

يعول مزارعو الكرز والتفاح في الجزائر على جودة منتجاتهم لزيادة صادرات هذا الموسم وتعزيز مكانتهم في الأسواق الأوروبية. وتركز الجزائر على الزراعة لتنويع اقتصادها.