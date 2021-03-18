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مدينة الصيادين.. وجهة سياحية مميزة في آيسلندا

التقرير يأخذنا إلى مدينة صغيرة في آيسلندا مميزة بصيد الأسماك تقع في أقصى شمال البلاد، اشتهرت قديما بإنتاجها للرنجة المدخنة، ومن أهم معالمها متحف يحكي قصة الصيادين والعاملين في هذه التجارة.