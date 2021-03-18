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27:16
ما وراء الخبر.. ما أبرز التحديات التي تواجه لقاء موسكو بشأن أفغانستان؟
تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بتاريخ (2021/3/18) عن أبرز التحديات التي قد تحول دون نجاح اللقاء الذي استضافته موسكو سعيا لإعادة الاسغرار إلى أفغانستان.
18/3/2021
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