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لليوم الثالث على التوالي مظاهرات في مدن سورية لإحياء الذكرة العاشرة للثورة

تجددت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي في مدن وبلدات (شمال غربي) سوريا احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة رفعت فيها شعارات وأعلام الثورة. كما نظمت جامعة حلب في مدينة إعزاز احتفالية بذكرى الثورة.