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في ذكرى الثورة السورية.. مظاهرات مستمرة لتأكيد أهدافها

خرجت مظاهرات في مدن وبلدات شمال غربي سوريا لليوم الرابع إحياء للذكرى العاشرة للثورة. وردد المتظاهرون هتافات أكدوا خلالها استمرار ثورتهم حتى إسقاط النظام، ومحاسبة رموزه، وتحقيق كامل مطالب الثورة.
18/3/2021
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