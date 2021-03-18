01:27

طفل سوري يقع في بئر بعمق 20 مترا في منطقة كفروحين بريف إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن طفلاً سوريًّا يبلغ من العمر 9 سنوات سقط في بئر بمنطقة “كفروحين”، في ريف إدلب الغربي. وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني فقدت الاتصال بالطفل بعد أكثر من 48 ساعة.