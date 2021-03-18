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01:27
طفل سوري يقع في بئر بعمق 20 مترا في منطقة كفروحين بريف إدلب
أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن طفلاً سوريًّا يبلغ من العمر 9 سنوات سقط في بئر بمنطقة “كفروحين”، في ريف إدلب الغربي. وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني فقدت الاتصال بالطفل بعد أكثر من 48 ساعة.
17/3/2021
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