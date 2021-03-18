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دعوى مدنية ضد الشرطة البلجيكية قدمها متظاهرون

رفعت مجموعة من ضحايا عنف الشرطة في بلجيكا دعوى مدنية للتحقيق في اتهامات باستخدام العنف المفرط من قبل الشرطة ضد المتظاهرين، الحكومة ردت بأن الأمر يتعلق بحالات فردية.