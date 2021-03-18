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حقوقيون يشددون على أن الإفلات من العقاب وراء بطش النظام السوري

شدد ناشطون ومنظمات حقوقية دولية على أن الإفلات من العقاب شجع النظام السوري على التمادي في البطش بمواطنيه، وكانت 6 دول أوروبية دعت مجلس الأمن في 2020 إلى محاسبة أركان النظام السوري الضالعين في الهجمات.