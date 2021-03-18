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جدل أسترازينيكا.. بين العلم والسياسة

يثير تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد-19 الجدل بشأن الخلفيات التي تقف وراء العلاقة المعقدة نوعا ما بين الشركة المنتجة له “أسترازينيكا-أوكسفورد” والدول الأوروبية التي أوقفت استخدامه.