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تقرير استخباري: المتطرفون المحليون يشكلون تهديدا متزايدا في أميركا

كشف تقرير أمني للاستخبارات الوطنية الأميركية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، أن المتطرفين المحليين العنيفين ممن تحركهم دوافع عنصرية وعرقية، يشكلون تهديدا متزايدا على البلاد.