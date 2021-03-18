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تأكيد أميركي بانسجامها مع اتفاق الدوحة.. طالبان: الغارات ضد مقاتلينا خرق للاتفاق

قال مسؤول أميركي إن العمليات التي شنتها قوات بلاده تنسجم مع اتفاق الدوحة والتزام واشنطن بالدفاع عن شركائها. في المقابل قال حركة طالبان إن مقتل عدد من مقاتليها في الغارات تعتبر خطوة أميركية مخالفة.