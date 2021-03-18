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02:50

بوادر أزمة كبيرة تلوح بالأفق بين واشنطن وموسكو

يبدو أن القترة المقبلة ستشهد توترا كبيرا في العلاقة بين واشنطن وموسكو، حيث استدعت الأخيرة سفيرها في الولايات المتحدة لتقييم العلاقة بين الطرفين وما يحب أن تكون عليه.
17/3/2021
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